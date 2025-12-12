  • Ven. Dic 12th, 2025

Cronaca

“IL MONDO AL CONTRARIO” ARRIVA A FERRARA: NASCE IL “TEAM ESTENSE” A SOSTEGNO DEL GENERALE VANNACCI

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Dic 12, 2025
L’associazione Il Mondo al Contrario arriva ufficialmente anche a Ferrara con la nascita del Team “Estense”. L’obiettivo è riunire i sostenitori del Generale Roberto Vannacci a livello locale e promuoverne attivamente valori e idee.
A guidare il primo team ferrarese, che conta già diverse adesioni in buona parte del territorio provinciale, sarà Luca Cardi, segretario della Lega a Cento. A lui, in qualità di Team Leader, spetterà il compito di coordinare le attività associative sul territorio, con l’obiettivo di costruire una rete coesa di aderenti e simpatizzanti.
Tra i fondatori del Team Estense figurano anche il consigliere comunale di Cento, Alex Melloni, Simone Mazzei di Vigarano Mainarda – già vicesegretario provinciale della Lega – e Michele Lodi, assessore a Terre del Reno nello scorso mandato.
«Il Generale Roberto Vannacci ha l’indiscutibile merito di dire ad alta voce ciò che molti italiani pensano in silenzio, ma che spesso non hanno il coraggio di esprimere» dichiara Luca Cardi. «I suoi principi di patriottismo, sicurezza e buonsenso non sono soltanto condivisibili, ma necessari. In un’epoca di politicamente corretto e di narrazioni imposte, Vannacci incarna la schiettezza e l’onestà intellettuale di cui il nostro Paese ha bisogno. Con Il Mondo al Contrario vogliamo rappresentare la risposta organizzata e determinata di tutti coloro che, a Ferrara e provincia, si riconoscono nel Generale e credono sia giunto il momento di rimettere l’Italia e i suoi veri valori al primo posto.»

