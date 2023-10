Il nuovo libro di Piera Vitali: “Paura ti butto via”

In un libro i segreti per ritrovare serenità ed equilibrio perduti, riuscendo ad affrontare le ansie quotidiane della vita. Questo è, in sintesi, “Paura ti butto via!” (Minerva Edizioni), il nuovo libro della life coach Piera Vitali, che ha già cambiato la vita, in positivo, a tanti pazienti e lettori in tutta Italia.

Chi vorrà conoscere alcuni di questi preziosi segreti potrà partecipare all’evento-presentazione del libro che si terrà questa sera, 14 ottobre, ore 20.45 alla GIPSOTECA VITALI, in via Santa Liberata 11 Cento (FE).

Dopo il grande successo della presentazione di Bologna, arriva dunque questo nuovo incontro di Piera Vitali con il pubblico dei lettori, mentre un’agenda fitta di altre presentazioni del libro è già in calendario.

Ex ispettore superiore di Polizia locale, Piera Vitali per la prima volta trasfonde in “Paura ti butto via!” la sua lunga esperienza di consulente relazionale, guidando i lettori verso quei metodi particolari per realizzare l’Autodifesa Emotivapiù volte adottati nel corso degli anni per sanare le ferite dell’anima.

Il libro, arricchito in apertura da un aforisma scritto per l’autrice da Mogol, si conclude infatti con alcune fra le tante di testimonianze di uomini e donne, giovani e meno giovani, che hanno ritrovato il senso vero della propria vita dopo aver adottato, con il suo aiuto, le tecniche sintetizzate dalla formula Essere Vitali.

