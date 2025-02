Il Palazzetto dello Sport di Cento si trasforma in un’arena multifunzione: il successo della Benedetto XIV, spettacoli di grande richiamo e l’inaugurazione di “Tasi e Bevi – Cento Beer Fest”

Il Palazzetto dello Sport di Cento, noto come Baltur Arena, sta vivendo una nuova stagione di grande successo, grazie alla sua trasformazione in un’arena multifunzionale che ospita non solo le partite della squadra di basket della Benedetto XIV, ma anche eventi, spettacoli e concerti di grande richiamo. La recente collaborazione fra il Comune di Cento, la Benedetto XIV, la Fondazione Teatro Borgatti e altre realtà locali ha dato vita a un’opportunità unica per la città, arricchendo il panorama culturale e commerciale del territorio.



Grazie agli ampi spazi e alla capienza di 1500 posti, il Palazzetto sta dimostrando la sua versatilità, accogliendo eventi che vanno ben oltre la pallacanestro. Negli ultimi giorni, il Palazzetto ha registrato due volte il tutto esaurito: in occasione del musical “Forza Venite Gente” e dello spettacolo comico di Max Angioni, entrambi organizzati dalla Fondazione Teatro Borgatti, a conferma della vocazione culturale di questo spazio.



La Baltur Arena, infatti, si sta rivelando una risorsa preziosa anche per la Fondazione Teatro Borgatti, che può contare su un luogo moderno e capiente per la realizzazione di spettacoli ed eventi di grande richiamo. Questa sinergia tra sport e cultura rappresenta un’importante opportunità per Cento, permettendo alla città di ampliare la propria offerta artistica e di attrarre un pubblico sempre più vasto.



L’Assessora alla Cultura e al Turismo, Silvia Bidoli, sottolinea: “Siamo contenti che da quest’anno la Fondazione Teatro Borgatti abbia deciso di allargare i suoi orizzonti e la sua programmazione, inserendo appunto la Baltur Arena come nuova location e ospitando due spettacoli di grande successo. I due sold out sono la conferma che questa formula funziona e che si può puntare ad accogliere spettacoli sempre più ‘grandi’.”



A testimonianza della crescente popolarità del nuovo palcoscenico, da giovedì 27 febbraio a sabato 1 marzo, la Baltur Arena ospiterà la prima edizione di “Tasi e Bevi – Cento Beer Fest”.



L’Assessore al Commercio, Filippo Taddia, ha sottolineato come questa evoluzione del Palazzetto sia un grande risultato non solo dal punto di vista dell’ottimizzazione degli spazi pubblici, ma anche come una potente leva commerciale. “Il nuovo spazio così concepito si è rivelato un fortissimo attrattore di pubblico, non solo a livello locale ma anche da una vasta area circostante, ben oltre i confini comunali. I recenti sold out e la grande curiosità con cui attendiamo l’inizio della Festa della Birra dimostrano che c’era bisogno di uno spazio culturale e di eventi come questo. Avere un luogo così versatile nel cuore di Cento è un’opportunità che non possiamo permetterci di perdere.”



Con questa nuova veste, il Palazzetto non solo contribuisce alla crescita dell’offerta culturale della città, ma si propone come un punto di riferimento per eventi di grande richiamo, portando a Cento pubblico da tutta la regione. Le iniziative future, come i concerti, gli spettacoli teatrali e gli eventi sportivi, sono destinate ad arricchire ulteriormente il calendario di appuntamenti per cittadini e visitatori.

