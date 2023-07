Il Partito Democratico di Cento si schiera al fianco del sindaco Accorsi contro le offese e minacce ricevute

Il Partito Democratico di Cento esprime il suo pieno sostegno al Sindaco di Cento Edoardo Accorsi, per le offese e le critiche ingiustificate che ha ricevuto in merito al video informativo sull’It Allert che sarà testato il 10 luglio in Emilia-Romagna.

Riteniamo che sia un dovere istituzionale informare i cittadini sulle misure di sicurezza e sui piani di protezione civile.

Il Sindaco Accorsi ha agito con responsabilità e trasparenza nella divulgazione del video informativo, fornendo alle persone le informazioni necessarie per comprendere il funzionamento dell’It Allert.

Il sistema IT Alert è un progetto gestito dalla protezione civile nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri: purtroppo la campagna informativa del Governo si è dimostrata molto carente, bisogna quindi dare atto che il sindaco si sta facendo carico, con senso di responsabilità, di informare i cittadini in maniera capillare sul territorio. Assurdo che si trovi anche a ricevere insulti per avere informato i cittadini di un’iniziativa di cui il Comune non è in alcun modo promotore

Le offese e le minacce non sono mai tollerabili. Diamo pertanto pieno sostegno all’azione del sindaco Accorsi.

—

Partito Democratico – Cento

