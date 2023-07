Il Partito Democratico di Ferrara promuove a Cento una serata di confronto sul rischio idrogeologico

Il Partito Democratico di Ferrara prosegue le sue iniziative, giungendo al terzo evento.

Dopo aver affrontato tematiche legate all’ambiente, alle energie rinnovabili e al precariato nel mondo del lavoro, il prossimo 18 luglio alle ore 21:00 presso l’Hotel Europa di Cento, si terrà una serata dedicata al rischio idrogeologico.

L’evento, realizzato in collaborazione con il PD di Cento, vedrà la partecipazione di Edoardo Accorsi, sindaco di Cento, Andrea Baldini, sindaco di Argenta, Stefano Calderoni, Presidente del Consorzio di Bonifica e dell’Assessore al Bilancio della Regione Emilia Romagna, Paolo Calvano. A moderare gli interventi sarà Alessandra Mura, giornalista de La Nuova Ferrara.

Il tema del rischio idrogeologico è di grande rilevanza per il territorio, considerando le peculiarità geografiche e ambientali della regione.

Durante l’incontro, si affronteranno diverse questioni relative alla gestione delle acque, alla prevenzione e alla protezione dalle situazioni di pericolo.L’iniziativa rappresenta un’opportunità per la comunità locale di informarsi, porre domande e contribuire al dibattito su un tema di estrema importanza per la sicurezza e lo sviluppo del territorio.

Il Partito Democratico di Ferrara è orgoglioso di promuovere queste iniziative, che mirano a coinvolgere attivamente i cittadini e a favorire un confronto costruttivo sulla gestione delle criticità ambientali e territoriali.L’invito è aperto a tutti i cittadini interessati, i quali sono incoraggiati a partecipare e a contribuire al dibattito, portando le proprie esperienze, riflessioni e proposte.

—



Partito Democratico – Cento

Mi piace: Mi piace Caricamento...