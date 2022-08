Il PCI di Cento questo fine settimana sarà in Piazza Guercino nella mattina del 6 e 7 agosto dalle 9 alle 12 e dalle 16 alle 18, per la raccolta firme per la validazione delle liste elettorali per le prossime politiche del 25 Settembre.

Gli appuntamenti poi proseguiranno nei successivi fine settimana a Casumaro e Renazzo.

Il PCI correrà nei collegi di zona e regionali stabiliti dalla normativa presentando alcuni candidati tra cui il coordinatore provinciale Stefano Randelli e l’editore Marco Cevolani, l’informatica Valeria Marconi e l’infermiere Enrico Miano.

Al lavoro e alla lotta! PCI Cento

Mi piace: Mi piace Caricamento...