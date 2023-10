Il PCI Emilia Romagna a sostegno dei dipendenti della Magneti Marelli

Di Marco Cevolani

Nella giornata di domenica 22 ottobre 2023 una delegazione del PCI Regionale con il segretario regionale Ciro Rinaldi e la presenza di rappresentanti del locale PCI di Cento ha incontrato i lavoratori della Magneti Marelli di Crevalcore in lotta contro le procedure di licenziamento.



“I lavoratori due anni fa erano 430, mentre oggi sono rimasti 229 – spiegano – ai quali aggiungere un’altra decina di unità di lavoratori occupati nella mensa e nelle pulizie. Prima dell’avvio unilaterale delle procedure di chiusura dello stabilimento da parte del fondo di investimento padrone dell’azienda, venivano anche utilizzati lavoratori supplementari a termine per periodi di punta della produzione ed era garantite commesse fino al 2028. Era stata persino prevista il potenziamento della produzione – concludono – con l’installazione di una linea in più, per la vendita su mercati nazionali ed esteri.””È drammaticamente commovente vedere dal vivo persone che non sanno se tra una settimana un mese o un anno avranno ancora un lavoro o un futuro dignitoso – racconta Stefano Randelli, referente ferrarese del partito – La loro sofferenza, l’ansia la vedi davvero””Quello che potremo fare lo faremo, e sicuramente saremo sempre dalla loro parte!”, conclude.

