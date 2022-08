Il PD si riunisce in vista delle politiche del 25 settembre

Di Marco Cevolani

Il Pd di Cento si riunisce in vista dell’importante appuntamento elettorale del prossimo 25 settembre. E’ infatti convocata l’Assemblea degli iscritti per Lunedì 8 Agosto alle ore 21 presso la sede di via Breveglieri.

“Ci rendiamo conto – afferma il segretario comunale Mattia Franceschelli – che la data può risultare scomoda per via delle ferie, ma purtroppo una destra estrema e un M5S irresponsabili hanno fatto cadere il governo proprio adesso. Quindi noi non restiamo a guardare – prosegue – e ci mobilitiamo da subito: come ha detto il presidente Mattarella, la situazione del Paese non ci permette pause. Ci prendiamo in ogni caso l’impegno di rivederci tra fine Agosto e inizio Settembre così da consentire la partecipazione di chi non dovesse riuscire questo Lunedì. L’assemblea, oltre agli iscritti PD, è aperta alle forze politiche che compongono la coalizione della giunta comunale Accorsi (Attiva, Cento si cura) – tiene a precisare – e a quelle che compongono la coalizione, tuttora in via di formazione, per le elezioni politiche (Azione, +Europa, Verdi, Sinistra italiana, Partito Socialista, Articolo 1, Impegno Civico).”

