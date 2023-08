il Piccolo Museo della Meteorologia sarà aperto in occasione di “Scorre – il festival” a Bondeno e Stellata l’1,2 e 3 settembre

In occasione di “Scorre – il festival” l’evento che si terrà a Bondeno e Stellata l’1,2 e 3 settembre il Piccolo Museo della Meteorologia sarà aperto in tutti e tre i giorni del festival dalle 16 alle 18.Il piccolo museo si trova presso la sede dell’Associazione L’Acqua Napoleonica a Bondeno, in via Fermi 59/a ed è visitabile comunque tutto l’anno previo appuntamento. Nel piccolo museo sono esposte carte topografiche, strumenti di rilevazione idrometrici, foto storiche e d’archivio della lunga attività di Sergio La Sorda, presidente della stessa associazione, come Ufficiale Idraulico di quello che era il Ministero dei Lavori Pubblici, ruolo che ha ricoperto dal 1963 al 1998 tra Pescara, Ferrara e Bologna.

