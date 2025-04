Premio Eccellenza Donna 2025

Il Premio Eccellenza Donna di quest’anno va a Bratrice Vicino, una giovane imprenditrice che ha dimostrato che la vera eccellenza non risiede solo nelle conquiste professionali, ma anche nella capacità di superare gli ostacoli.

Ha preso le redini di un’azienda che era il cuore di una famiglia, portandola avanti con la stessa passione e dedizione che suo padre aveva investito in essa.

Ha saputo, con tenacia e visione, innovare l’azienda, mantenendo vive le radici di un’eredità che è diventata anche il suo motore.

Il Premio Eccellenza Donna non è solo un riconoscimento del suo successo nel mondo dell’imprenditoria locale, ma è soprattutto un tributo alla sua forza, alla sua capacità di essere una leader in un contesto che richiede tanto coraggio, empatia e intelligenza. Una donna che, pur essendo giovane, ha già dimostrato di poter guidare con equilibrio e determinazione, guardando al futuro con ottimismo e apertura al cambiamento.

Per questo, oggi premiamo non solo una persona, ma un simbolo di speranza, resilienza e impegno. Una donna che, giorno dopo giorno, ci insegna che l’eccellenza non è una destinazione, ma un viaggio che si fa con passione, sacrificio e amore per ciò che si fa. Grazie per essere un esempio per tutte noi, per aver saputo affrontare le difficoltà con grazia e per aver dimostrato che, nonostante tutto, il futuro può essere costruito con le proprie mani, con coraggio e determinazione.

Mi piace: Mi piace Caricamento...