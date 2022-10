IL PREPARTITA DI APU OLD WILD WEST UDINE-TRAMEC CENTO

Alla quarta giornata di campionato saranno Udine e Cento a giocarsi il big match settimanale. Le uniche due squadre del girone rosso, insieme a Forlì, ancora imbattute da inizio stagione, si sfideranno al Palasport “Primo Carnera” di Udine sabato 22 ottobre alle ore 20.

Sarà una sfida sentita da entrambi i lati del campo, Udine sembrerebbe avvantaggiata dai pronostici, ma Cento non va assolutamente sottovalutata. La squadra di coach Matteo Boniciolli si presenta come una formazione di altissimo livello, ricca di giocatori che hanno militato per anni in serie A1 come Mian, Cusin e Gaspardo. Cento, ad oggi, è la miglior difesa del girone rosso.

L’ex della partita è il friulano Giacomo Zilli, pivot della Tramec Cento, che nella stagione 2019/2020 ha indossato la canotta bianconera. Il giocatore numero 0 della Tramec non potrà però disputare il match essendo ancora out per infortunio. Per la formazione friulana rientrerà Briscoe fermo per due giornate in via precauzionale.

Per la Tramec questa sfida rappresenterà un banco di prova per capire se potrà competere o tenere il passo delle grandi che hanno obiettivi diversi in campionato. Udine, infatti, insegue da due anni la promozione in A1 e allestisce ogni anno un roster d’eccellenza.

Come ha anticipato coach Cotti sarà una partita che la Tramec affronterà con umiltà: “Fa parte di noi non darci la testa, fa parte del DNA di questa società non fare il paso più lungo della gamba. Guardando indietro al percorso che abbiamo fatto in questi quattro anni siamo orgogliosi di essere arrivati oggi a giocare con Udine in questa situazione.”

Una delle chiavi di questa partita sarà la battaglia a rimbalzo ma ci saranno tanti aspetti da considerare. Udine in difesa dispone di molto volume, parlando di corpi, per fermare la palla, anche la gestione dei possessi e la qualità dei tiri saranno aspetti da non sottovalutare.

Per sapere come andrà a finire questo big match non vi resta che seguire la partita!

