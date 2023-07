IL PRESIDENTE BONACCINI NELLE ZONE COLPITE DAL MALTEMPO – Accorsi “chiederò lo stato di emergenza per calamità”

Il sindaco di Cento Edoardo Accorsi ha contattato il Presidente della Regione Bonaccini che ha annunciato la sua visita nelle zone colpite dal maltempo causando ingentissimi danni alle infrastrutture e alle culture. “Questa mattina – spiega Accorsi – ho sentito il Presidente Stefano Bonaccini che tra martedì e mercoledì sarà nel Ferrarese in visita nei territori più colpiti dal maltempo, anche nel nostro Comune. Stiamo organizzando i d”ettagli, dei quali darò comunicazione. Ho condiviso al Presidente la necessità di dichiarare lo stato di emergenza per calamità, al fine di poter iniziare il percorso di ristori per le tante famiglie, imprese e agricoltori colpiti. Da parte del Presidente, come sempre, ho trovato la massima disponibilità e collaborazione. Nel frattempo sul territorio continuano gli interventi di messa in sicurezza.

