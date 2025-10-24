Il punto sui Servizi cimiteriali in vista della commemorazione dei defunti e laprogrammazione delle attività 2026

In vista della commemorazione dei defunti, C.M.V. SERVIZI S.r.l. rinnova il proprio impegno per garantire un

servizio cimiteriale efficiente, decoroso e vicino al cittadino.

Con l’avvicinarsi della ricorrenza, C.M.V. SERVIZI S.r.l., quale gestore dei servizi cimiteriali dei Comuni di Cento,

Bondeno, Terre del Reno, Vigarano Mainarda e Voghiera, ha adottato misure straordinarie per garantire il decoro

all’interno dei cimiteri, attraverso interventi che rivelano l’attenzione ed il rispetto alla memoria che questo luogo

richiede.

Nei giorni precedenti la commemorazione, infatti, concentra l’intensificazione delle manutenzioni delle aree a

verde e delle relative potature, la sistemazione delle aree comuni, dei vialetti e dei parcheggi e provvede

all’incremento delle dotazioni di materiale di consumo per lo smaltimento dei rifiuti.

Nelle giornate dell’1 e 2 novembre gli operatori di C.M.V. SERVIZI S.r.l. saranno presenti costantemente all’interno

dei 26 cimiteri che la società gestisce, per soddisfare le esigenze dei visitatori.

Per la programmazione delle attività di esumazione ed estumulazione 2026, ai sensi dei rispettivi Regolamenti

Comunali, saranno affisse nei cimiteri e reperibili sul sito internet di C.M.V. SERVIZI S.r.l., le Ordinanze Sindacali

con l’elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza e delle esumazioni legate alla rotazione dei campi comuni.

I cittadini interessati, potranno prendere contatti con gli uffici cimiteriali di C.M.V. SERVIZI S.r.l. presenti a Cento

in Via Malamini, a Bondeno in P.zza Costa e a Vigarano Mainarda in Via Municipio.

