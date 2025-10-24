  • Ven. Ott 24th, 2025

dal 1996 network di informazione

Tag popolari
Cronaca

Il punto sui Servizi cimiteriali in vista della commemorazione dei defunti e laprogrammazione delle attività 2026

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Ott 24, 2025
Post letto da: 154

In vista della commemorazione dei defunti, C.M.V. SERVIZI S.r.l. rinnova il proprio impegno per garantire un
servizio cimiteriale efficiente, decoroso e vicino al cittadino.
Con l’avvicinarsi della ricorrenza, C.M.V. SERVIZI S.r.l., quale gestore dei servizi cimiteriali dei Comuni di Cento,
Bondeno, Terre del Reno, Vigarano Mainarda e Voghiera, ha adottato misure straordinarie per garantire il decoro
all’interno dei cimiteri, attraverso interventi che rivelano l’attenzione ed il rispetto alla memoria che questo luogo
richiede.
Nei giorni precedenti la commemorazione, infatti, concentra l’intensificazione delle manutenzioni delle aree a
verde e delle relative potature, la sistemazione delle aree comuni, dei vialetti e dei parcheggi e provvede
all’incremento delle dotazioni di materiale di consumo per lo smaltimento dei rifiuti.
Nelle giornate dell’1 e 2 novembre gli operatori di C.M.V. SERVIZI S.r.l. saranno presenti costantemente all’interno
dei 26 cimiteri che la società gestisce, per soddisfare le esigenze dei visitatori.
Per la programmazione delle attività di esumazione ed estumulazione 2026, ai sensi dei rispettivi Regolamenti
Comunali, saranno affisse nei cimiteri e reperibili sul sito internet di C.M.V. SERVIZI S.r.l., le Ordinanze Sindacali
con l’elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza e delle esumazioni legate alla rotazione dei campi comuni.
I cittadini interessati, potranno prendere contatti con gli uffici cimiteriali di C.M.V. SERVIZI S.r.l. presenti a Cento
in Via Malamini, a Bondeno in P.zza Costa e a Vigarano Mainarda in Via Municipio.

FONTE COMUNICATO STAMPA

Articoli correlati

Cronaca
Videosorveglianza a Riva del Po: Il Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica accelera sul progetto di implemetazione della rete in risposta ai fatti di ottobre.
Ott 24, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
Cento (FE). Trovato con un coltello nel parcheggio del cimitero: 20enne denunciato dai Carabinieri.
Ott 24, 2025 Comando Carabinieri
Cronaca
Giornata Mondiale dell’Alimentazione FAO – 2025, CONFAGRICOLTURA FERRARA FA TAPPA ANCHE A CENTO: COINVOLTA LA SCUOLA MEDIA MALPIGHI
Ott 24, 2025 FONTE COMUNICATO STAMPA

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
Cronaca