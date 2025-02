Il secondo assistente Giovanni Piastra ha presentato la difficile trasferta di Brindisi

“Credo che la pressione, se così possiamo chiamarla, ce l’abbiamo da inizio anno. Sappiamo da sempre quale è il nostro obiettivo, la salvezza, e quindi sappiamo benissimo che ogni partita conta. Sapevamo che saremmo arrivati più o meno in questa zona della classifica a questo punto dell’anno, forse potevamo avere 2/4 punti in più ma adesso poco conta.

La partita contro Brindisi sarà l’ennesima battaglia, loro sicuramente pagano assenze importanti e noi dovremo essere bravi a sfruttarle cercando di tenere l’intensità offensiva più alta possibile e ridurre gli errori difensivi al minimo, cosa che invece nella partita contro la Fortitudo non siamo stati in grado di fare. Un buon primo tempo anche se l’inizio della partita non è stato brillante, poca attenzione sulle loro caratteristiche offensive. sicuramente siamo stati bravi a recuperare il gap e prendere un vantaggio alla fine del primo tempo. Diciamo che il secondo tempo è stata la fotocopia di tante nostre partite dove, quando si alza il livello di fisicità̀, soffriamo parecchio e smettiamo di giocare di squadra, cercando soluzioni individuali che ogni tanto funzionano ma spesso no. Abbiamo due allenamenti per recuperare un po’ di energie mentali e fisiche e poi andare determinati a Brindisi per prenderci una vittoria che sarà̀ fondamentale nella lotta per la nostra salvezza.”

