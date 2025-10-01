Il seminario Confcommercio e FIMAA “Innovazione & Intelligenza artificiale: alleati per il professionista”

Tecnologia ed Intelligenza artificiale, alleati a fianco dell’agente immobiliare. Si è svolto il 1° ottobre nella sala conferenze di Confcommercio Ferrara il seminario organizzato e promosso da Federazione Italiana Mediatori ed Agenti d’Affari (FIMAA) del sistema Confederale con il supporto della nostra Associazione. “L’incontro vuole essere un momento formativo in tempo reale sulle nuove esigenze del mercato – commenta il presidente provinciale di Confcommercio Ferrara, Marco Amelio che ha aperto i lavori – nella consapevolezza da un lato delle nuove tecnologie e del loro impatto sul lavoro dell’agente immobiliare; dall’altro è un modo per ribadire la centralità dell’aspetto umano e relazionale di questa professione che può e deve trovare nell’Intelligenza Artificiale, un alleato efficace e non certo un sostituto”. I saluti istituzionali sono proseguiti con Cristina Boni, presidente provinciale di FIMAA: “Sono temi che ho scelto personalmente condividendoli con il mio sistema regionale. Sottolineo in particolare l’assoluta importanza dell’intervento di portale “idealista”.

Una mattinata che non è solo uno spunto innovativo per la categoria professionale ma per intera comunità cittadina”Una mattinata proseguita con le considerazioni di Ivano Venturini presidente regionale della stessa Federazione degli Agenti immobiliari: ” Gli appuntamenti sul territorio – ha spiegato – contribuiscono ad “arricchire” il bagaglio di conoscenze ed esperienze. Oggi è quanto mai necessario per l’agente immobiliare fare rete e comunicare”La mattinata, coordinata da Davide Urban, direttore generale di Confcommercio – “Un incontro di particolare interesse e che ci pone all’avanguardia nel fornire strumenti all’avanguardia” ha detto – ha visto come partner di eccezione l’affermato portale immobiliare in Italia ossia “idealista” (idealista.it), elemento di confronto ormai imprescindibile per chi opera in questo mercato. Due i relatori ossia Luca Frassi – co Ceo – che è intervenuto su “Intelligenza Artificiale al servizio della professione: un alleato, non un sostituto” e a seguire Simone Comi – Sales Enablement Project Manager – “L’agente immobiliare al centro del mercato: acquisire e vendere con la tecnologia”: Frassi ha evidenziato: “E’ importante dare un segnale di presenza e confronto anche nelle province per capire come si muove il mercato anche lontano dalle grandi piazze. In questo momento stiamo assistendo ad un leggerissimo rallentamento del mercato sopratutto sul lato domanda degli acquirenti. E questo permetterà agli agenti di lavorare per rimpinguare l’offerta di immobili”.

La conclusione del seminario tecnico – che aveva come supporto anche Unoenergy, legata da storica partnership con FIMAA – è stato intorno a mezzogiorno.

