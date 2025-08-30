IL SETTEMBRE DI CENTO: Successo della serata ‘Cento canta Dalla’, oltre un migliaio al parco dei Frati della Rocca

Un migliaio di persone, letteralmente incollate alle poltrone (molti anche in piedi per oltre due ore), hanno assistito alla serata conclusiva del ‘Settembre di Cento’ della Pro Loco di Cento. Un successo oltre le aspettative che ha coronato la fatica di decine di volontari per la realizzazione dell’edizione 2025. Una quattro giorni intensa che ha regalato serate di puro divertimento e ottima cucina in una location suggestiva ed accogliente. Durante l’ultima serata Cantanti professionisti e non si sono alternati sul palco intonando le più celebri melodie del grande Lucio Dalla. Un programma azzeccatissimo che ha regalato quattro serate all’insegna della centesità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...