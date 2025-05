Il Sindaco Accorsi e l’Assessore Taddia in visita a commercianti del centro storico: storie di coraggio e rinascita

Prosegue il tour tra le attività produttive del territorio da parte del Sindaco di Cento, Edoardo Accorsi, e dell’Assessore al Commercio e Attività Produttive, Filippo Taddia. Questa volta la tappa ha interessato alcune realtà del centro storico, vere e proprie storie di coraggio imprenditoriale, innovazione e scommesse vinte.

Il Cerino, storico punto di riferimento cittadino, che celebra quest’anno i trent’anni di attività, ha da poco lasciato la sede di Via Matteotti per trasferirsi in Via Guercino. Una scelta importante, che ha significato più spazio, una proposta rinnovata e un segnale di fiducia nella città.

Kids Land ha invece aperto un nuovo negozio in Galleria Maestri del Lavoro, contribuendo al fermento positivo che sta animando quest’area del centro. Un’iniziativa che l’Amministrazione sostiene con convinzione.

Innovazione digitale e spirito pionieristico sono le parole chiave per L’Erboristeria Le Stagioni della Natura, che ha puntato sulla comunicazione online fino a diventare una delle erboristerie con più follower su Instagram in Italia. Un successo costruito con formazione, creatività e capacità di reinventarsi.

«Queste attività rappresentano un esempio concreto di dinamismo e capacità di cambiamento” – ha dichiarato il Sindaco Accorsi –. “Investire nel centro storico, puntare sull’innovazione e credere nel proprio progetto sono gesti di coraggio che l’Amministrazione vuole valorizzare e accompagnare».

«Cento è una città che evolve, che cresce, che guarda avanti – ha aggiunto l’Assessore Taddia – e lo fa anche grazie all’energia dei suoi commercianti. Continueremo a essere al loro fianco, promuovendo un modello di sviluppo che parte dalla comunità e valorizza ogni idea di qualità».

