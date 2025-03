Il Sindaco Accorsi e le Associazioni di Categoria hanno firmato l’Accordo di Partenariato per la Costituzione dell’Hub Urbano del Comune di Cento

È stato ufficialmente siglato l’Accordo di Partenariato per la Costituzione dell’Hub Urbano del Comune di Cento, un’iniziativa strategica che vede il coinvolgimento dell’amministrazione comunale e delle principali associazioni di categoria del territorio – ASCOM, CNA, Confartigianato e Confesercenti – per candidare la città al bando regionale che, a partire dal 31 marzo, valuterà le proposte e, in caso di esito positivo, finanzierà il progetto quadriennale di sviluppo e rilancio socio-economico dell’area. La firma dell’accordo rappresenta un passo fondamentale per la rigenerazione urbana e commerciale della città, con l’obiettivo di valorizzare il tessuto economico e sociale locale.



“Il tema della rigenerazione commerciale ed urbana è centrale ed è da sempre uno degli argomenti che ci stanno più a cuore – commenta Marco Amelio, Presidente Provinciale di Confcommercio Ferrara e Silvia Pedriali, Presidente della Delegazione centese di Confcommercio – su tutto il territorio provinciale così come nel capoluogo. Il valore delle attività di vicinato non è solo economico bensì è anche sociale. Lavorare su questo doppio binario è fondamentale per offrire concreti motivi di sviluppo, che non è solo urbanistico ma che ovviamente agisce anche nel potenziare e rafforzare il valore della relazione e dei servizi all’interno delle nostre comunità, nelle quali questi elementi sono legati in maniera intrinseca. Diamo, dunque, il nostro apporto propositivo e costruttivo a questo progetto candidato, che ci vede impegnati accanto al Comune di Cento e che si unisce al nostro lavoro complessivo che stiamo svolgendo con efficacia su tutto il territorio provinciale. Questo progetto rappresenta un volano locale efficace per incentivare nuovi investimenti”.



Anche Edi Govoni, Presidente di Confesercenti Alto Ferrarese, evidenzia l’importanza dell’iniziativa: “Nelle condivisioni espresse al tavolo di regia istituito dall’ Assessore Taddia, abbiamo percepito una nuova energia; ovvero le proposte condivise partono tutte dalla consapevolezza che ci si debba muovere dallo status quo. Apportando nuove parole e concetti alla trasformazione. L’Hub Urbano ne è un punto di inizio. Un’ampia area delimitata perimetralmente, ove sono inclusi punti con caratteristiche monumentali, spazi dedicati allo sport che si sono già dimostrati propositivi per eventi pubblici conviviali e ludici, un’area commerciale che deve risultare più attrattiva includendo vie che hanno dimostrato volontà di essere protagoniste al pari del corso principale. Un progetto ambizioso, su programmazione e tempistica dettate dalla Regione Emilia Romagna. Cento e gli imprenditori locali hanno tutte le caratteristiche per esserne protagonisti.”.



Soddisfazione espressa anche da Confartigianato di Ferrara, che commenta: “Esprimiamo piena soddisfazione per la sigla del presente accordo di partenariato. La firma odierna non è soltanto un atto formale, ma il punto di sintesi di oltre sette mesi di discussione e condivisione nei quali le quattro Associazioni di categoria, in un confronto franco e costruttivo con il Comune, hanno saputo innestare sul modello base dell’Hub previsto dalla legge regionale un ricco ventaglio di progettualità per la valorizzazione della realtà territoriale centese in tutte le sue dimensioni.”.



CNA ha dichiarato: “Apprezziamo che il Comune abbia voluto fortemente candidare l’Hub alla prima scadenza utile, offrendo la possibilità a tutte le imprese che saranno coinvolte di poter sfruttare tempestivamente i benefici delle azioni che verranno adottate, convinti che il clima di confronto e collaborazione che ha contraddistinto i vari soggetti coinvolti nel partenariato permetterà di individuare strategie ed azioni utili alla promozione ed alla crescita del territorio e delle sue attività economiche.”.



A concludere è il Sindaco di Cento, Edoardo Accorsi, che sottolinea l’importanza di questo accordo per il futuro della città: “La firma di questo accordo rappresenta un momento significativo per Cento. L’Hub Urbano rappresenta un’opportunità concreta per la crescita del nostro territorio, combinando sviluppo economico e miglioramento della qualità della vita urbana. Il dialogo costruttivo con le associazioni di categoria è stato determinante per costruire una visione condivisa e realizzabile.”

