IL SINDACO ACCORSI IN PRIMA LINEA PER LA CENTESE: SOTTOSCRITTO L’ABBONAMENTO ALLA STAGIONE 2025/2026

La Centese Calcio si prepara a vivere una stagione che si preannuncia emozionante e ricca di speranze. Domenica 31 agosto, alle ore 17:30, il G&G Stadium – storico Bulgarelli – aprirà le porte per la prima sfida ufficiale del campionato di Promozione: i biancoazzurri affronteranno lo Sparta Castel Bolognese con la carica e l’entusiasmo di un precampionato disputato contro avversarie di categoria superiore, nel quale la squadra ha già mostrato trame di gioco convincenti e la crescita di tanti giovani promettenti.

A testimoniare la vicinanza della città e delle istituzioni, il Sindaco di Cento, dott. Edoardo Accorsi, ha voluto dare un segnale forte sottoscrivendo personalmente l’abbonamento alla nuova stagione, consegnato dal Presidente Alberto Tino Fava. Un gesto simbolico ma potentissimo, che sancisce il legame tra la Centese e la sua comunità: la squadra della città, sostenuta dai cittadini e dal Comune.

“La Centese è patrimonio di tutti i centesi. È un orgoglio sostenerla da Sindaco e da tifoso, con l’auspicio di una stagione ricca di emozioni” – ha commentato Accorsi al momento della sottoscrizione.

La campagna abbonamenti, che punta al traguardo storico e ambizioso delle 250 tessere sottoscritte, è ormai entrata nella sua fase decisiva. Un numero straordinario per la categoria, che rappresenterebbe un primato assoluto e un traguardo quasi inimmaginabile, segno della passione biancoazzurra che anima Cento e il suo territorio.

L’abbonamento mantiene anche per quest’anno il prezzo popolare di 100 euro, valido per l’intera stagione (con esclusione della tradizionale Giornata biancoazzurra), a conferma della volontà della società di coinvolgere sempre più famiglie e tifosi. C’è ancora tempo, quindi, per sottoscrivere la propria tessera e stringersi intorno ai colori biancoazzurri.

“La fiducia c’è, i numeri sono incoraggianti e il sostegno della città è evidente – afferma il Presidente Fava –. Con il rush finale possiamo davvero scrivere una pagina storica, dimostrando che la Centese non è solo una squadra di calcio, ma un simbolo di appartenenza e orgoglio per tutti”.

Ora la parola passa al campo: i biancoazzurri vogliono migliorare il già positivo cammino della scorsa stagione e puntare senza nascondersi all’obiettivo playoff, con un occhio di riguardo anche alla Coppa Italia. L’entusiasmo è alto, il gruppo è compatto e i nuovi innesti si sono inseriti alla perfezione.

Il countdown è partito: domenica Cento tornerà a colorarsi di biancoazzurro

IN FOTO: IL SINDACO DI CENTO E IL PRESIDENTE DELLA CENTESE CALCIO

Mi piace: Mi piace Caricamento...