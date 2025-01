Il Sindaco di Cento, Edoardo Accorsi, è stato nominato Consigliere Nazionale di ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani)

La nomina del Sindaco di Cento, Edoardo Accorsi, a Consigliere Nazionale di ANCI rappresenta un riconoscimento dell’impegno e del lavoro svolto da Accorsi nel panorama amministrativo locale. Il ruolo di Consigliere Nazionale gli permetterà di portare le istanze dei Comuni all’attenzione del governo centrale, contribuendo alle politiche di sviluppo territoriale e alla valorizzazione delle realtà locali.



Oltre a ciò, al Sindaco di Cento è stato conferito anche l’incarico di Coordinatore Tematico Politico con delega a marketing e comunicazione per ANCI Emilia-Romagna.



“Sono onorato di poter rappresentare, insieme ad altri colleghi della Regione, i comuni dell’Emilia-Romagna a livello nazionale e di assumere un ruolo di responsabilità all’interno di ANCI.” – ha dichiarato Edoardo Accorsi. – “Desidero ringraziare il Presidente ANCI Emilia-Romagna, Marco Panieri, per la fiducia, lavoreremo bene insieme nel rappresentare le amministrazioni locali e le tante istanze e i tanti problemi che le affliggono da lungo tempo in diversi settori. Proprio ieri si è tenuta la prima riunione dei coordinatori tematici di ANCI Emilia-Romagna a Bologna, dove con i colleghi ci siamo confrontati sul lavoro che ciascuno di noi deve fare sulle proprie deleghe a livello regionale e quali sono le necessità da portare a livello nazionale. Metterò come sempre il mio massimo impegno. Sono contento perché questi impegni all’interno di ANCI Regionale e Nazionale permetteranno alla nostra città di entrare sempre di più in relazione con le altre città italiane, un obiettivo che come amministrazione ci siamo posti sin dall’inizio mandato.”

