Il Sindaco di Cento replica all’annunciata querela del Senatore Balboni: “Con lealtà e correttezza, sempre dalla parte di Cento. Se il Senatore mi querelerà, senza timore mi difenderò nelle sedi opportune.”

“Accolgo con favore le parole del Senatore Balboni che condanna con chiarezza ogni gesto che inneggi al fascismo, a Hitler o ai forni crematori. Mi fa piacere che lo stesso Senatore abbia finalmente ammesso che prima di andare sui giornali non si fosse sincerato di quanto realmente accaduto all’interno della classe.

Chi come me facendo l’amministratore è tutti i giorni a contatto con la comunità sa bene che ci troviamo di fronte a un periodo complesso, che richiede attenzione e responsabilità, soprattutto quando parliamo di giovani e scuola. Dentro le nostre scuole, docenti e dirigenti sono spesso lasciati soli nel fronteggiare fenomeni sempre più difficili da gestire, anche per l’ormai evidente fragilità che spesso colpisce anche le nuove generazioni. Se da questa vicenda potrà emergere un’attenzione maggiore da parte del Ministero dell’Istruzione nei confronti del contesto scolastico locale, sarà un passo positivo.

Per quanto riguarda l’annunciata querela nei miei confronti, non ho nulla da aggiungere ne da temere: il ruolo di un Sindaco è di stare con lealtà e correttezza sempre dalla parte della propria città e dei fatti. Se il Senatore riterrà di procedere, mi difenderò nelle sedi opportune, come è giusto che sia, avendo piena fiducia nelle istituzioni e nella giustizia.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...