IL SINDACO SI RICANDIDA – ROBERTO LODI: «A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI PER COMPLETARE QUANTO INIZIATO IN QUESTA LEGISLATURA»

«Sono a disposizione dei miei concittadini, per completare quanto iniziato in questa legislatura, durante la quale abbiamo cominciato a cambiare il volto del territorio».

Il sindaco di Terre del Reno, Roberto Lodi, annuncia la sua candidatura per un secondo mandato, che vuole essere di definitivo rilancio e all’insegna dell’esperienza.

«Quella maturata durante anni affatto facili, tra pandemia, crisi energetica e ricostruzione post-sisma, ma durante i quali abbiamo completato tanti progetti e avviato un processo di cambiamento che ora chiediamo di poter completare». Lodi pensa «al patrimonio scolastico, ai progetti in campo in ambito sociosanitario per il territorio, alle varianti con le quali il municipio ha dato un segno di efficienza, autorizzando in tempi rapidi l’espansione di varie realtà imprenditoriali», ma anche ai numerosi progetti portati avanti in ambito di viabilità, ciclabili, sicurezza, ambiente e sociale. «Il dialogo con i nostri concittadini è stato il valore di questi cinque anni e sarà l’elemento di forza dei prossimi – dice Lodi – e, per questa ragione, intendiamo presentare la nostra proposta in un evento pubblico». La presentazione ufficiale della candidatura è programmata per Giovedì prossimo 12 maggio alle ore 20.30 a Dosso presso la taverna del BiRen.

Mi piace: Mi piace Caricamento...