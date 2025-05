Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune di Persiceto per l’80° anniversario della Liberazione, martedì 20 maggio alle ore 21 nel Teatro Comunale si terrà un monologo di Maurizio Garuti dal titolo “Il tenente Franz nella foresta di canapa”. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

L’ultimo appuntamento del cartellone di iniziative promosse dal comune di Persiceto in occasione dell’80° anniversario dalla Liberazione sarà “Il tenente Franz nella foresta di canapa”, monologo di Maurizio Garuti che andrà in scena martedì 20 maggio alle ore 21 nel Teatro Comunale di corso Italia 72. A interpretarlo sarà Gabriele Marchesini che ha alle spalle un’intensa carriera di attore, docente e regista teatrale e radiotelevisivo. Gli interventi musicali dal vivo sono di Cristina Giorgi, all’arpa, mentre la regia è di Francesca Calderara.

L’evento, che ricorda gli 80 anni dalla fine dalla fine della II Guerra mondiale, è promosso dal Comune di San Giovanni in Persiceto in collaborazione con l’Anpi provinciale, Fondazione Duemila, l’associazione Teatro TP e l’editrice Minerva. Il testo di Garuti, ispirato a un episodio realmente accaduto, racconta un rastrellamento tedesco in un campo di canapa. Il fatto si svolge in una atmosfera surreale che focalizza la solitudine e la tragedia dell’uomo nella guerra di ogni tempo.

Ingresso libero fino a esaurimento dei posti.

