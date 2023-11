“Il Tesoro Degl Guercino” di Marco Bonora, presentazione in Sala Zarri il 17 novembre

Sarà presentato in Sala Zarri il prossimo 17 novembre alle ore 21 “Il Tesoro Degl Guercino” di Marco Bonora (Freccia D’oro Edizioni).”Ho trovato il libro molto avvincente – così si è espressa la Consigliera Paola Bergamini, delegata ai servizi bibliotecari, che presenerà l’opera, intervistando l’autore – ben scritto e molto adatto a essere presentato a Cento, specialmente in questo momento in cui Guercino è il protagonista dell’imminente riapertura della pinacoteca.

“Nella prima metà del 1600 – questa la trama – in pieno commercio di schiavi dall’Africa al Nuovo Mondo e l’affermarsi del potere dello Stato Pontificio sulle terre del Ducato di Ferrara con la devoluzione di Cesare D’Este del 1598, il capitano olandese Ruud della nave negriera oceanica Amsterdam incrocerà il suo destino con l’ambizioso e arrampicatore architetto Reginaldo, giunto da Roma nella Terra del Guercino a cercar gloria e fortuna.



Marco Bonora ha pubblicato per Edizioni Freccia D’Oro diversi romanzi storici; classe 1956, vive nella provincia fra Bologna e Ferrara. E’ manager dell’industria nel settore marketing e commerciale.

