Il tunnel dell’Ariosto, svelato il mistero?

Chi non ha mai sentito parlare del tunnel dell’Ariosto, il misterioso passaggio segreto che collegherebbe la Villa dell’Ariosto alla Rocca. Per anni si è sempre creduto che fosse la solita leggenda metropolitana, invece gli scavi per la posa della fibra ottica in via del Curato, hanno portato alla luce una parte del tunnel e prossimamente l’Intendenza delle belle arti potrebbe dare il via libera alla prosecuzione degli scavi.

Se fosse confermata l’esistenza di questo tunnel e della sua reale lunghezza, andrebbe riscritta una parte della storia di Cento.

Clicca qui per l’articolo completo

Mi piace: Mi piace Caricamento...