Il verde al centro dell’agenda: firmato un accordo quadro tra CMV SERVIZI e Università di Ferrara per una gestione sostenibile e scientifica del territorio

Cento segna un passaggio strategico inedito per il territorio: è stato firmato in questi giorni un accordo quadro tra la partecipata CMV SERVIZI e il Dipartimento di Scienze Ambientali dell’Università di Ferrara per lo sviluppo congiunto di strumenti scientifici, conoscitivi e gestionali dedicati al verde urbano e periurbano.



Si tratta della prima collaborazione strutturata tra un ente di gestione del verde e un’università nella nostra area, che punta a portare metodi di ricerca avanzati e indicatori di sostenibilità ambientale al servizio di una programmazione urbana resiliente.



L’accordo si inserisce nel solco tracciato da Masterplant – Il Patto per il Verde del Comune di Cento, avviato nel 2024 per rispondere con concretezza alla crisi climatica e restituire valore al patrimonio ambientale locale. Dopo l’affidamento a CMV SERVIZI della gestione del verde per nove anni, si apre ora una nuova fase che mette la scienza al centro delle scelte operative.



L’obiettivo è dotare Cento di modelli di pianificazione e gestione capaci di rispondere in modo integrato e mirato a sfide cruciali come l’effetto isola di calore, il degrado ambientale e l’adattamento climatico. Tutto questo valorizzando le specificità di ogni microzona del territorio, con un approccio fondato su dati, monitoraggio continuo e interventi tarati sulle evidenze scientifiche.



Ma questo percorso non parte da zero. È il frutto di un’alleanza ampia e generosa, che in questi anni ha visto crescere attorno al tema del verde un vero e proprio ecosistema civico. Un intreccio virtuoso di cittadini attivi, associazioni, volontari e realtà del privato sociale che ha accompagnato — e spesso anticipato — le politiche pubbliche. In particolare, un ruolo di pungolo costante e visione pionieristica è stato quello di Resistenza Terra, rete locale che ha saputo tenere viva l’attenzione pubblica sul valore ecologico, sociale e culturale del verde urbano.



«Cominciamo a mettere il secondo tassello per una gestione del verde al passo coi tempi, facendo la nostra parte in una tremenda crisi climatica globale, che ci chiede città sempre più resilienti. Sono estremamente felice e soddisfatto di poter collaborare con l’Università di Ferrara, un interlocutore del nostro territorio dalla indiscussa autorevolezza scientifica. Ringrazio il dott. Pirani per la costante presenza, il supporto e la grande visione che sta dando alla nostra società», ha dichiarato il Vicesindaco Salatiello.



Anche Alessandro Pirani, Amministratore di CMV SERVIZI, evidenzia la portata sistemica dell’accordo: «Con questo accordo, Cento si dota di un’intelligenza ambientale permanente: una cabina di regia scientifica in grado di guidarci, passo dopo passo, verso una gestione del verde più efficace, adattiva e fondata sui dati. È un altro tassello di un progetto molto più ampio che mette insieme pianificazione urbana, governance innovativa e partecipazione dei cittadini. Il verde non è (solo) un arredo, ma una infrastruttura vitale per il futuro delle nostre città. E se oggi siamo pronti a questa sfida, è anche grazie a chi – nel sociale e nel volontariato – ha saputo indicare la strada con tenacia e generosità. Cento è contesto pilota, ma l’obiettivo è farlo anche negli altri Comuni soci».



L’accordo CMV SERVIZI–Unife rappresenta dunque un modello replicabile, che potrà fare scuola anche in altri contesti locali, dimostrando come la cooperazione tra istituzioni, imprese pubbliche, scienza e cittadinanza attiva possa diventare la base per una nuova stagione di gestione ecologica e partecipata dei beni comuni.

