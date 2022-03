IMMIGRAZIONE DALL’UCRAINA. UNARMA: “LA CRISI UMANITARIA IMPATTA SULL’ORDINE PUBBLICO”

“L’Europa e l’Italia stanno accogliendo in queste ore milioni di ucraini che fuggono dalla guerra, povertà e violenze, ma la crisi umanitaria esaspera una situazione già gravosa per le Forze dell’Ordine” – così Antonio Nicolosi, Segretario Generale di UNARMA, il più antico sindacato dell’Arma dei Carabinieri – “Manca personale tra i Carabinieri per il servizio di Ordine e sicurezza pubblica nell’accoglienza dei profughi. Una situazione che riguarda soprattutto le grandi città, come Roma, che non ci permette di rispondere adeguatamente all’emergenza umanitaria e a quella sanitaria, considerando che molti ucraini durante la fuga sono esposti ad assembramenti e contagi da Covid-19. Oggi molti Carabinieri sono impegnati nel servizio di ordine pubblico sui fenomeni di malamovida e presto dovranno attivarsi anche in virtù del Giubileo, quando la presenza di Carabinieri interesserà ancor più la salvaguardia di Roma e provincia. Chiediamo al Governo di sbloccare delle risorse che aiutino a rispondere all’appello di solidarietà dei profughi ucraini, aumentando l’organico dell’Arma dei Carabinieri, e indicendo un concorso suppletivo per le assunzioni così come già fatto lo scorso Giubileo”.

