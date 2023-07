IN ARRIVO “UNDERDOGS”: UN DOCUMENTARIO PER RACCONTARE LA BENEDETTO 2022/23

Già proiettata appieno verso la nuova stagione, la Benedetto XIV non dimentica però quella appena passata: da martedì 18 luglio è in arrivo Underdogs, una docuserie in 4 puntate (una nuova ogni martedì) che racconta il 2022/23 della Benedetto XIV e che sarà distribuita sul canale YouTube della Società.

Scritto e diretto da Thomas Marzioni con immagini del Direttore creativo e videomaker Brian Laluna, Underdogs è un documentario che permetterà a tifosi, appassionati e semplici curiosi di rivivere da una prospettiva diversa, quella interna alla squadra, le emozioni di quella che è stata a tutti gli effetti una stagione storica, grazie ad interviste esclusive a tutti i protagonisti, dai giocatori allo staff tecnico, ed immagini completamente inedite realizzate appositamente per questa produzione.

“Underdog” è un termine inglese che che indica chi, partecipando da sfavorito a una competizione sportiva, riesce a sovvertire i pronostici ed affermarsi come vincitore: una definizione che calza a pennello per la Benedetto 22/23, capace di scrivere ogni partita nuove pagine della propria Storia, dalle 7 vittorie consecutive alla finale di Coppa Italia raggiunta sconfiggendo la favoritissima Cantù.

