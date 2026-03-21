In occasione della Giornata Mondiale del Teatro, Venerdì 27 marzo p.v. alle ore 21, in arrivo lo spettacolo di PROSA con  Enzo Iacchetti e Antonella Civale, Buongiorno Ministro! 

Una prima assoluta per l’Italia, scritta dallo spagnolo Jordi Galceràn, un mix di comicità grottesca e imprevedibile, talvolta romantica, mai volgare, scritta in modo elegante e indimenticabile da una delle penne più geniali della drammaturgia spagnola.

Sul palco Enzo Iacchetti e Antonella Civale , due mattatori irresistibili che non risparmiano al pubblico una successione quasi senza sosta di esilaranti gag e battute pirotecniche. Al loro fianco, diretti da Ferdinando Ceriani, Ermenegildo Marciante, Elisabetta Mandalari e Gigi Palla.

Autrice Jordi Galceran, traduzione Pino Tierno.

SINOSSI

Un ministro, coinvolto in uno scandalo di corruzione che gli ha rovinato la vita e la carriera politica, sta per compiere l’estremo gesto con un colpo di pistola, ma viene salvato da una venditrice porta a porta che lo travolge con la sua energia e la sua umanità, aiutandolo a ritrovare il coraggio di affrontare i problemi. Sembra l’inizio di una commedia romantica e a lieto fine, ma gli imprevisti sono dietro l’angolo per colpa della sgangherata famiglia della donna (un marito malavitoso, la prostituta che frequenta, un padre paralizzato sulla sedia a rotelle) che creerà una spirale di situazioni sempre più imbarazzanti, incredibili ed esilaranti. Sulla scia di una trama che può ricordare alla lontana il film cult Un pesce di nome Wanda, i colpi di scena si susseguono fino ad arrivare ad un finale sorprendente e imprevedibile che lascerà il pubblico a bocca aperta.

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