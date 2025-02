Inaugura il “Caffè delle stagioni”, il caffè Alzheimer di Persiceto

Dopo una prima fase sperimetale sta per tornare il “Caffè delle stagioni”, il caffè Alzheimer di San Giovanni in Persiceto, che inaugurerà sabato 1° marzo alle ore 10 presso il Centro sociale “La Stalla”. Il caffè è uno spazio di incontro informale in cui le persone con deterioramento cognitivo e i loro familiari possono vivere momenti di socialità, condivisione e solidarietà, sempre in presenza di un’équipe di professionisti medici e animatori.

Il “Caffè delle stagioni” è il caffè Alzheimer di Persiceto, uno spazio di incontro informale in cui le persone con deterioramento cognitivo e i loro familiari possono vivere momenti di socialità, prendere parte ad attività stimolanti e ricreative, sempre accompagnati da professionisti e volontari. I familiari e i caregivers verranno accolti in un gruppo di confronto e condivisione, dove poter ascoltare ed essere ascoltati. Contemporaneamente, le persone con difficoltà a livello cognitivo avranno modo di sperimentare varie attività di stimolazione cognitiva e psicomotoria.

Il servizio, già avviato a Persiceto negli anni scorsi in via sperimentale, avrà ora carattere di continuità e sarà aperto il sabato mattina con frequenza quindicinale.

Sabato 1 marzo alle ore 10 presso il Centro sociale “La Stalla”, in via Carbonara 41/a, si terrà l’inaugurazione del servizio promosso da Comune di Persiceto, Asp Seneca, Azienda Usl di Bologna e Unione Terred’acqua, in collaborazione con le associazioni di volontariato Auser e Centro sociale La Stalla. Per l’occasione saranno presenti il sindaco Lorenzo Pellegatti e l’amministratore unico di Asp Seneca, Nicolò Melotti.

