Inaugurato il MAGGIO DELLA CORRESPONSABILITÀ, un mese ricco di eventi in cui si parlerà di corresponsabilità e di comunità educante

In continuità con le numerose iniziative messe in campo in questi mesi dall’ amministrazione comunale in tema di sicurezza urbana e contrasto alla cultura dell’illegalità, il 12 maggio scorso ha preso il via, con uno spettacolo dedicato ai ragazzi delle scuole sul tema delle ecomafie, un mese ricco di incontri e iniziative aperte alla scuole e alla cittadinanza.

Quest’anno verranno toccati vari temi legati in vario modo al tema della legalità. Il 18 maggio avremo l’onore di ospitare Antonio Nicaso e Nicola Gratteri che incontreranno gli alunni delle scuole superiori di Cento. Un evento molto importante alla presenza di uno dei testimoni viventi della lotta alle mafie.

La sera il professor Nicaso incontrerà la cittadinanza per poter affrontare ancora una volta il tema della diffusione e diramazione importante delle mafie al nord.

Il Maggio della corresponsabilità vuole essere un mese che possa dare ai ragazzi ed alla cittadinanza spunti di riflessione su temi sempre attuali, sui quali non bisogna mai abbassare la guardia.

Compito dell’amministrazione è anche quello di favorire questo tipo di atteggiamento critico da parte della cittadinanza.

