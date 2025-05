Inaugurato il nuovo Polo Sanitario di Casumaro

Taglio del nastro per il presidio che ospita medici di medicina generale, infermieri di famiglia e comunità, punto prelievi e postazione 118 con automedica

Oggi, mercoledì 21 maggio 2025, si è tenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo Polo Sanitario di Casumaro, un presidio di prossimità situato in piazza Donatori di Sangue a Casumaro.

Presenti al taglio del nastro la direttrice generale delle Aziende Sanitarie ferraresi Nicoletta Natalini, il sindaco di Cento Edoardo Accorsi e la direttrice del Distretto Socio Sanitario Ovest Caterina Palmonari, insieme ai referenti dei servizi attivati nel nuovo Polo Sanitario: medici di medicina generale, infermieri di famiglia e di comunità, punto prelievi, postazione del 118.

Dopo l’apertura dei due ambulatori dei medici di medicina generale, il trasferimento dal 4 aprile 2025 degli infermieri di famiglia e comunità, che erano presenti nella sede di Reno Centese – via Salvi e la recente attivazione del punto prelievi di prossimità; il prossimo trasferimento della postazione del 118 con la presenza di un’automedica è l’ultimo tassello dell’importante percorso volto a potenziare la presenza dei servizi sanitari sul territorio e che ha portato alla costituzione del nuovo presidio sanitario della frazione centese. L’attivazione della postazione del 118 è prevista per la prima settimana di giugno.

La struttura di piazza Donatori di Sangue, che un tempo ospitava una scuola, è stata completamente ristrutturata dal Comune di Cento. La stessa Amministrazione l’ha poi messa a disposizione dell’Azienda Sanitaria di Ferrara, in comodato d’uso gratuito, affinchè potesse diventare un piccolo polo sanitario per il territorio di Casumaro.

Ora infatti vi trovano collocazione:

due medici di medicina generale dr. Tomasini Daniele e dr. Udo Onyegbule Nwoko (per entrambi gli orari di ambulatorio restano invariati)

due infermieri di famiglia e comunità (ad accesso libero dal lunedì al sabato dalle ore 12 alle 13, per appuntamento tel. 051 6838531 / 333 2415011)

un punto prelievi di prossimità ogni giovedì su prenotazione

una postazione del 118 con la presenza di un'auto medica

“L’apertura di una struttura sanitaria all’interno di una frazione di Cento, Casumaro, indica l’attenzione che l’azienda pone alla salute di tutti i cittadini – evidenzia la direttrice generale Nicoletta Natalini -. Insieme all’Amministrazione Comunale è stato possibile realizzare questo importante progetto strutturale all’interno del quale l’Azienda Sanitaria è riuscita a mettere insieme i servizi territoriali delle cure primarie, l’infermiere di famiglia e di comunità, i medici di medicina generale e i prelievi, a fianco del servizio di emergenza 118 con automedica. Questo vuol dire che i servizi possono coesistere e che sono a disposizione della popolazione, non solo di questa piccola frazione ma anche di coloro che abitano nel circondario.

“Per le prestazioni più importanti o più complesse si fa riferimento all’ospedale di Cento, quando è necessario anche all’ospedale di Ferrara. Per quello invece che è un bisogno più quotidiano – sottolinea la direttrice Natalini – è possibile accedere a queste strutture per avere tutte le indicazioni che servono al cittadino nel percorso di salute ma anche per avere prestazioni di bassa complessità. Anche gli operatori che lavorano dentro hanno reso merito dell’accoglienza dei locali e della facilità di lavoro quando sono vicini l’uno all’altro e del grande apprezzamento dei cittadini di questa frazione”.

“Si tratta di un altro investimento importante, realizzato insieme all’AUSL, che abbiamo fortemente voluto e richiesto dalla cittadinanza, mantenendo fede all’impegno di avvicinare il più possibile i servizi sanitari alla cittadinanza, avendo a cuore in particolare le frazioni e le persone più anziane che hanno più difficoltà negli spostamenti” dichiara il sindaco Edoardo Accorsi, che si dice “emozionato quando ho visto i primi cittadini entrare per iniziare ad utilizzare questo servizio dopo un lungo e faticoso lavoro di squadra. Abbiamo lavorato sin dall’inizio per presentare alla cittadinanza un progetto che fosse di grande qualità, non solo in termini di servizi erogati, ma anche degli spazi. Ora l’impegno è far sapere alla cittadinanza che esiste questo servizio, per cui ringrazio AUSL, la direttrice generale, la direttrice di distretto, tutte le persone che hanno lavorato per il raggiungimento di questo obiettivo, l’assessore Pedaci e l’ass Bozzoli”.

Soddisfazione espressa anche dalla direttrice del Distretto Ovest Caterina Palmonari: “Siamo riusciti ad aprire questa microarea della salute grazie all’impegno di tutti, soprattutto dei professionisti che voglio ringraziare in maniera particolare perché si sono messi in gioco e hanno accettato di mettersi in comunità e quindi di uscire dai loro singoli servizi per stare tutti insieme, per dare una migliore offerta di salute ai cittadini di Casumaro. È stato un percorso difficile che ha dato i risultati sperati: l’auspicio è che diventi un luogo frequentato dai cittadini di Casumaro che possono trovare qui il loro medico, la loro infermiera di famiglia di comunità, il punto prelievi e anche il servizio dell’automedica”.

Il taglio del nastro rappresenta un momento ufficiale di inaugurazione del poliambulatorio, già pienamente operativo e funzionante, molto sentito dalla comunità locale come testimoniato dalla presenza dei CCM – Comitati Consultivi Misti, rappresentati dal presidente del CCM Ovest Nando Balboni, dal vicepresidente e rappresentante del CCRQ Nevio Finotelli e dalla presidente del Coordinamento CCM Marinella Bonazza.

È seguita una visita della struttura “guidata” dai responsabili dei vari servizi, tra cui Beatrice Bosi, coordinatrice IfeC Distretto Ovest, Sandro Bartalotta, Dipartimento Cure Primarie, Daniele Cariani, direttore Pronto Soccorso insieme al responsabile medico Emergenza Territoriale Maurizio Giacometti e al responsabile infermieristico 118 Marco Orioli.

