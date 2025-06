INAUGURAZIONI. LA PISCINA DE “LA CARIONCELLA” TORNA A NUOVA VITA

SALETTI: «ATTENDEVAMO LA RIAPERTURA. GRANDE SINERGIA TRA ZENIT E LA FAMIGLIA SABBIONI PROPRIETARIA DELL’AREA»

Ha riaperto con una nuova gestione la piscina de “La Carioncella”: situata a metà strada tra Bondeno e Scortichino e immersa in una vasta area verde, a curare la stagione estiva sino a settembre è adesso Zenit Professione Benessere. Il taglio del nastro è avvenuto con l’avvio del mese di giugno, e la fruizione dell’impianto sarà garantita tutti i giorni. «C’era attesa per la riapertura perché questo luogo è da sempre molto apprezzato dal pubblico – ha detto il sindaco, Simone Saletti, presente all’avvio dell’attività –. Sono felice del fatto che tra i soci di Zenit, Sergio Ameruoso e Manuele Mazza, e la famiglia Sabbioni proprietaria del luogo si sia creata da subito la sinergia positiva che ha consentito in poco tempo di riaprire l’attività. Auguro alla nuova gestione un grande in bocca al lupo, con la consapevolezza che l’esperienza di Zenit sarà certamente una garanzia della qualità del servizio offerto». L’impianto resterà aperto tutti i giorni, ad eccezione del lunedì mattina, con chiusura alle 20 il lunedì e il martedì, alle 24 dal mercoledì al venerdì, e alle 21 il sabato e la domenica. «E oltre alla consueta apertura, porteremo nell’area verde alcuni dei nostri corsi che solitamente svolgiamo all’interno di Zenit – hanno puntualizzato i due soci, Ameruoso e Mazza –. All’interno dell’area avremo 7/8 collaboratori fra bagnini e baristi: molti fra questi sono ragazzi del territorio che studiano. Per di più, torneranno all’interno del parco anche i giovanissimi dei grest del territorio». Per Ameruoso, inoltre, il socio che seguirà più da vicino la gestione della piscina, si tratta di una sorta di “ritorno a casa” in quanto conta su un lungo passato da allenatore ed atleta di nuoto.

