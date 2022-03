Terzo appuntamento con gli “incontri con gli autori” alla biblioteca di Renazzo. Sabato 9 aprile dalle 10 alle 11:30 sarà ospite dell’istituzione bibliotecaria renazzese Pierluigi Selmi che presenterà le sue ultime opere letterarie.

Pierluigi Selmi, di origini modenesi, vive da quarant’anni con moglie e dobermann, nella campagna bolognese, in una vecchia casa rurale immersa in un grande giardino, dove lavora e scrive. Ha maturato una lunga esperienza professionale commerciale e industriale che l’ha condotto a vivere, visitare e conoscere molti paesi del mondo. Ancora oggi lavora alla progettazione di iniziative industriali legate all’uso di energie alternative. È collezionista d’arte contemporanea russa, appassionato d’arte aborigena, gastronomo e buon cuoco, amante del Lambrusco di Sorbara, viaggiatore instancabile e scrittore curioso di storie, che ha intravisto o conosciuto da vicino.

Ultimo romanzo, pubblicato per Edizioni Freccia D’Oro, “The Stone Runner, la Cina nell’età della pietra” , sequel di: “The Stone Runner: il corriere” che raccontava come la Cina, nei primi anni del 2000, era sorprendentemente andata su Marte ed era rientrata con una pietra in grado di produrre energia elettrica in modo illimitato. Nel sequel, collocato temporalmente una ventina d’anni più tardi, si raccontano alcune vicende della nuova era della pietra, di quella pietra che sostituisce petrolio, gas e uranio come produttore universale di energia elettrica.

Sarà quindi l’occasione non solo di conoscere un autore prolifico e di vasta cultura letteraria, ma anche, come ormai sanno gli abitudinari frequentatori della biblioteca, chiacchierare, finalmente, di cultura, a tutto tondo.

