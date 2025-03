INCONTRO A FERRARA: “Il ruolo delle banche nell’agricoltura moderna”

Èil titolo dell’incontro curati dai Giovani di Confagricoltura – Anga Ferrara che si svolgerà martedì 4 marzo alle ore 18 presso la Sala conferenze di Confagricoltura in via Bologna 637/b a Chiesuol del Fosso.

C’è il desiderio d’imprimere una svolta, proponendo anche appuntamenti periodici aperti a tutti a beneficio di ogni persona interessata, nei programmi futuri dei Giovani di Confagricoltura Anga Ferrara. Si parte allora martedì 4 marzo alle 18,00 nella Sala conferenze di Confagricoltura, ospitando alcuni tecnici bancari che formuleranno alcune proposte riguardo “la gestione patrimoniale e il ruolo della finanza, nonché la conoscenza degli strumenti più idonei atti a favorire lo sviluppo e l’innovazione delle aziende agricole”, ha premesso Francesco Canetti, presidente provinciale AngaFerrara, precisando che l’incontro è anche occasione per avviare la campagna associativa e la promozione dei servizi offerti.

“Sostenere i giovani agricoltori significa investire nel futuro del nostro territorio e nell’innovazione del settore primario”, ha dichiarato Claudia Guidi Presidente dei Giovani di Confagricoltura Emilia-Romagna, sottolineando l’importanza di politiche concrete per agevolare il ricambio generazionale e la competitività del comparto agricolo: “Una corretta cultura finanziaria è fondamentale per un giovane che vuole insediarsi in agricoltura e per questo ANGA ci tiene a formare i propri associati in materia. Il ricambio generazionale nel comparto agricolo è possibile ma servono strumenti finanziari corretti che possano permettere ai giovani di fare impresa, sostenerne l’attività promuovendo percorsi innovativi”.

