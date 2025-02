INCONTRO PER FUTURI GENITORI E NEOGENITORI: EDUCARE TRA EMOZIONI E REGOLE

Il Centro per le Famiglie dell’Alto Ferrarese organizza un incontro dedicato a tutti i futuri genitori e neogenitori di bambini da 0 a 12 mesi, dal titolo: “No, no e poi no! Quando i bambini si ribellano… La relazione educativa tra regole ed emozioni”.

L’evento si terrà sabato 22 febbraio 2025 alle ore 10.00 presso Via Risorgimento 11, Cento (FE) e sarà guidato da una pedagogista del Centro per le Famiglie.

L’incontro offrirà ai partecipanti spunti e strumenti utili per affrontare il delicato equilibrio tra regole ed emozioni nel percorso educativo dei propri figli, con un focus particolare sulla gestione delle prime ribellioni infantili.

La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione, che potrà essere effettuata accedendo al link dedicato o tramite il QR code presente sulla locandina dell’evento.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare il Centro per le Famiglie dell’Alto Ferrarese.

