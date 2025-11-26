“Incontro pubblico in Sala Zarri sui progetti di sicurezza stradale della Polizia Locale di Cento, Corpo Intercomunale Alto Ferrarese, Regione E-R e Azienda USL Ferrara”.

“L’incontro con la cittadinanza di martedì sera 25 novembre in Sala Zarri è stato fortemente voluto dal Comando di Polizia Locale di Cento per affrontare ancora una volta con gli utenti della strada, giovani e meno giovani, il problema degli incidenti stradali alcool-droga correlati.

E’ parte del progetto di collaborazione tra la Polizia Locale di Cento e il Corpo intercomunale Alto Ferrarese, che ha ottenuto il contributo della Regione Emilia Romagna.

Nel corso della serata, dopo i saluti istituzionali e gli interventi dei Comandanti Fabrizio Balderi e Stefano Ansaloni, hanno preso la parola il Commissario Capo Fabiola Donadello con un caso pratico di accertamento alcolemico, dall’intervento su strada fino all’azione penale in caso di rifiuto o di valore di tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l.

Il Commissario Capo Silva Rossi ha invece illustrato l’attività di prevenzione svolta dal Comando sia negli anni passati e attuata oggi in tutte le classi degli istituti scolastici centesi per instillare la consapevolezza e la cultura della sicurezza stradale nelle nuove generazioni di utenti della strada.

Il dott. Daniele Cariani, direttore dell’U.O. Pronto Soccorso 118 Ausl, ha riportato i dati degli interventi di soccorso a feriti a seguito di incidenti stradali, la principale causa di mortalità e disabilità, sottolineando che tra i coinvolti almeno uno su tre risulta in stato di ebbrezza alcolica o da stupefacenti.

Per il servizio delle dipendenze Serd hanno preso parola il dott. Ciro Garuti responsabile del distretto Ovest e il dott. Giovanni Meloncelli, illustrando i progetti di prevenzione in occasione degli eventi di maggiore richiamo giovanile e nell’ambito della gestione e recupero delle persone affette dalle dipendenze.

Durante l’incontro sono stati distribuiti i nuovi volantini informativi contro la guida in stato di ebbrezza, con i riferimenti alle nuove normative della recente riforma del Codice della Strada e sono stati proiettati i primi video istituzionali di promozione del progetto di sicurezza stradale.

Tutti i relatori e le relatrici hanno evidenziato l’importanza di queste collaborazioni per fare prevenzione e sostegno sul territorio e cercare di arrivare alle giovani generazioni per sviluppare in loro maggiore consapevolezza e attenzione sui pericoli della strada e sulle dipendenze.”

