Incontro pubblico su progetti Servizio Civile a Cento

L’Informagiovani del Comune di Cento ha organizzato un incontro pubblico per illustrare tutti i progetti socio-educativi di Servizio Civile Universale a cui è possibile candidarsi, entro il 27 febbraio, sul territorio centese.

Il Servizio Civile si rivolge a giovani dai 18 ai 28 anni, richiede un impegno settimanale di circa 25 ore e prevede un compenso mensile di 507 euro, per un anno a partire da maggio/giugno prossimo.

Saranno presenti tutti gli Enti (Associazione Strade, Casa degli Angeli, Scuole Malpighi-Renzi, Arcoiris, Oratorio di S.Biagio e Comunità per minori “Il Giardino dei Giganti”) che spiegheranno i dettagli di ciascun progetto e risponderanno a tutte le domande del caso.

L’incontro è previsto alle 17:30 di martedì 25 febbraio, presso la Sala Zarri del Palazzo del Governatore, Piazza Guercino 39 a Cento. Accesso libero

