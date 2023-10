Incontro tra l’Amministrazione e le imprese dell’area di Casumaro, promosso da CNA Alto Ferrarese

Attenzione sul COIC di Casumaro, con un incontro tra l’Amministrazione e le imprese dell’area, promosso da CNA Alto Ferrarese. Il Sindaco Accorsi: “Impegno per garantire le migliori condizioni per fare impresa e lavorare. Grazie per il confronto a CNA e tutte le imprese che investono su questo territorio”

Si è tenuto un incontro tra l’Amministrazione e oltre venti imprese per attenzionare la zona commerciale e artigianale di Casumaro, promosso da CNA Alto Ferrarese. “Un momento di confronto importante sull’area, da tempo attenzionata, importante polo artigianale grazie alle imprese che continuano a produrre e investire sul territorio.” commenta il Sindaco Accorsi, presente all’incontro insieme all’Assessore alle Attività Produttive Filippo Taddia che prosegue “Per questo, voglio subito ringraziare tutte e tutti gli imprenditori, gli artigiani che sono intervenuti e hanno portato i loro preziosi spunti migliorativi e propositivi in merito ad alcune problematicità di cui soffre l’area”.

“Sappiamo infatti che ci sono alcune problematicità, legate in particolare alla viabilità, al decoro e alla sicurezza dell’area, di cui si è fatta portatore CNA Alto Ferrarese. Per questo, come Amministrazione, abbiamo portato al tavolo le tempistiche e le modalità per la realizzazione di alcune specifiche richieste, su cui abbiamo trovato un accordo con i presenti. Siamo al lavoro con i nostri uffici tecnici e tutti gli Assessori sono stati coinvolti. Sono certo che grazie al senso del fare e della concretezza comune tra le parti, riusciremo a trovare chiavi di miglioramento e crescita per l’area” conclude il Sindaco.

E anche CNA Alto Ferrarese esprime la sua soddisfazione. “Cna Alto ferrarese si ritiene molto soddisfatta dell’incontro tenutosi, che ha attirato l’attenzione sull’area artigianale di Casumaro. La presenza della quasi totalità delle imprese è stata un chiaro segnale della volontà da parte delle imprese artigiane di investire su di un’area dall’indubbio ed enorme potenziale di sviluppo. Cna considera questo come un punto di partenza dal quale muoversi per tracciare la via verso la riqualificazione ed il miglioramento dell’area COIC di Casumaro.” e prosegue “Durante la serata, grazie ai numerosi spunti offerti dalle imprenditrici e dagli imprenditori presenti, si è potuta tracciare una calendarizzazione degli interventi attuabili, nell’immediato e nel futuro. Cna Alto ferrarese ringrazia l’amministrazione comunale e ritiene fondamentale la presenza delle istituzioni, concretatasi con gli interventi del Sindaco Accorsi e dell’assessore Taddia, come noto cruciale per poter impostare ragionamenti concreti per il medio e lungo periodo”

