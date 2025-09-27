Indagine: sempre più una chimera l’acquisto di una casa

Un monolocale, dieci anni di rinunce. Così vivono i nostri figli.
Milano guida la classifica delle città più care, con Roma poco dietro. Il mercato immobiliare del 2025 presenta cifre che fanno riflettere.
Il prezzo medio di vendita ha raggiunto i 2.110 euro al metro quadro nelle principali città italiane. Per un monolocale serve un acconto che spesso supera i 40.000 euro.
Con uno stipendio medio di 1.800 euro netti al mese, i nostri giovani destinano già il 40-50% del reddito solo all’affitto. Quello che resta non basta per mettere da parte la cifra necessaria.
L’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate conferma questo scenario. Anche portali come Immobiliare.it documentano la crescente difficoltà delle nuove generazioni.
Negli anni Settanta e Ottanta bastava qualche anno di lavoro per comprare la prima casa. Il rapporto tra prezzi e stipendi permetteva alle famiglie di realizzare il sogno della proprietà senza decenni di sacrifici.
Oggi l’età media del primo acquisto è slittata oltre i 35 anni. La casa di proprietà, simbolo di stabilità per generazioni di italiani, sta diventando un privilegio riservato a pochi.
Paradossalmente, mentre la domanda di affitti nei grandi centri è calata del 21% (contro una media nazionale del 9%), i prezzi delle case continuano a salire.