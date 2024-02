‘INSIEME LIBERI’: Lanciata la raccolta firme per le elezioni europee-VIDEO

Foto e video dal cielo per immagini uniche e ad altezza ‘zero’ con droni cinewoop per filmati pieni di adrenalina …

INSIEME LIBERI con COMITATO VERSO ITALEXIT

INSIEME LIBERI – CONFEDERAZIONE NAZIONALE – Comitato verso ITALEXIT INZIA una vera e propria campagna di liberazione .Infatti per consentire a INSIEME LIBERI di partecipare alle prossime elezioni europee dovremmo raccogliere 150.000 firme in tutta Italia .Il nostro obiettivo nelle tre province di BOLOGNA – FERRARA – MODENA è di raccogliere almeno 3000 adesioni .IL MODULO DI SOTTOSCRIZIONE È GIÀ STATO INVIATO A TUTTI I COMUNI Quindi è già possibile recarsi presso gli uffici elettorali o anagrafe dei propri comuni per firmare il modulo e darci la possibilità di presentarci .Nello specifico sul nostro territorio avremo :MODENA :Banchetti raccolta firme : portico del collegio , via Emilia centro dale 9,30 alle 14,30FEBBRAIO : sabato 17 e 24 MARZO : sabato 2-16-23-30 APRILE : sabato 6-13 CENTO : Tutti i mercoledì e venerdì dalle 17 alle 20 presso bar Tiffany- corso GUERCINO -In cui sarà personalmente presente MATTARELLI ; presso l’ufficio elettorale / anagrafe del comune in via XXV APRILE – CENTO TERRE DEL RENO : presso l’ufficio elettorale / anagrafe :Sant’Agostino – via Dante Alighieri 2 piano terra Mirabello – corso Italia 375 VIGARANO MAINARDA : presso l’ufficio elettorale / anagrafe : via municipio 1 FERRARA : presso l’ufficio elettorale / anagrafe del comune : via FAUSTO BERETTA 19

BOLOGNA : presso l’ufficio elettorale del comune DATECI LA POSSIBILITÀ DI PARTECIPARE A QUESTE ELEZIONI EUROPEE PER CAMBIARLA QUESTA UE ! La premio ministro MELONI dichiarava pomposamente che era finita la pacchia per i burocrati europei ed oggi va a braccetto con la Baronessa Ursula von der Leyen e a quanto pare i privilegi di questa UE elitaria gli vanno molto bene e mai ha nemmeno lontanamente pensato di riformulare l’euro , la sovranità monetaria senza la quale non c’è vera politica economica nazionale o l’uscita da questa UE DI OLIGARCHI che impoveriscono i popoli e le nazioni mentre loro sono sempre più ricchi e la società più diseguale .

W LA LIBERTÀ INSIEME LIBERI

Mi piace: Mi piace Caricamento...