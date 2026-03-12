  • Gio. Mar 12th, 2026

dal 1996 network di informazione

Cronaca

“INTELLIGENZA ARTIGIANA A TAVOLA”: A MONTECITORIO LE ECCELLENZE DEI TERRITORI ITALIANI. ON DAVIDE BERGAMINI (FI): “ORGOGLIOSO DELLA PRESENZA DELLA AZIENDA FERRARESE CAPPELLI”

DiFONTE COMUNICATO STAMPA

Mar 12, 2026
Post letto da: 155

“INTELLIGENZA ARTIGIANA A TAVOLA”: A MONTECITORIO LE ECCELLENZE DEI TERRITORI ITALIANI. ON DAVIDE BERGAMINI (FI): “ORGOGLIOSO DELLA PRESENZA DELLA AZIENDA FERRARESE CAPPELLI”

Roma, 11 marzo – Si è svolto oggi, nella prestigiosa Sala della Regina di Montecitorio, l’evento “Intelligenza artigiana a tavola”, promosso da Confartigianato Imprese per celebrare le eccellenze produttive italiane e il valore delle imprese artigiane che rappresentano i territori e le tradizioni del nostro Paese.

Un’iniziativa, che ha riunito aziende provenienti da tutta Italia selezionate per la qualità delle loro produzioni e per il forte legame con il proprio territorio.

“Tra le imprese selezionate a livello nazionale mi ha fatto particolarmente piacere vedere anche una realtà del nostro territorio ferrarese come Cappelli, che rappresenta perfettamente la qualità, la passione e la tradizione imprenditoriale della nostra provincia”.

L’evento ha visto la partecipazione e l’intervento del presidente nazionale di Marco Granelli. “Le imprese artigiane – ha aggiunto Bergamini – sono una colonna portante dell’economia italiana e un presidio fondamentale dei nostri territori. Iniziative come questa dimostrano quanto il talento, la qualità e l’innovazione delle nostre aziende possano continuare a essere ambasciatori del Made in Italy nel mondo”.

FONTE COMUNICATO STAMPA

Articoli correlati

Cronaca
CONTRI (FDI): “Dopo mesi di incontri sembra che non ci siano soluzioni ai disagi creati dalla chiusura del Ponte Nuovo”
Mar 12, 2026 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
Risposta dell’Ufficio Elettorale del Comune di Cento alla segnalazione del Consigliere Guaraldi in merito alla violazione della par condicio negli spazi elettorali
Mar 12, 2026 FONTE COMUNICATO STAMPA
Cronaca
Il cordoglio per la scomparsa di Giuseppe Vancini già segretario di Confartigianato – il ricordo di Confcommercio Ferrara
Mar 12, 2026 FONTE COMUNICATO STAMPA

You missed

Cronaca
Cronaca
Cronaca
video