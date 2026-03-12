“INTELLIGENZA ARTIGIANA A TAVOLA”: A MONTECITORIO LE ECCELLENZE DEI TERRITORI ITALIANI. ON DAVIDE BERGAMINI (FI): “ORGOGLIOSO DELLA PRESENZA DELLA AZIENDA FERRARESE CAPPELLI”

Roma, 11 marzo – Si è svolto oggi, nella prestigiosa Sala della Regina di Montecitorio, l’evento “Intelligenza artigiana a tavola”, promosso da Confartigianato Imprese per celebrare le eccellenze produttive italiane e il valore delle imprese artigiane che rappresentano i territori e le tradizioni del nostro Paese.

Un’iniziativa, che ha riunito aziende provenienti da tutta Italia selezionate per la qualità delle loro produzioni e per il forte legame con il proprio territorio.

“Tra le imprese selezionate a livello nazionale mi ha fatto particolarmente piacere vedere anche una realtà del nostro territorio ferrarese come Cappelli, che rappresenta perfettamente la qualità, la passione e la tradizione imprenditoriale della nostra provincia”.

L’evento ha visto la partecipazione e l’intervento del presidente nazionale di Marco Granelli. “Le imprese artigiane – ha aggiunto Bergamini – sono una colonna portante dell’economia italiana e un presidio fondamentale dei nostri territori. Iniziative come questa dimostrano quanto il talento, la qualità e l’innovazione delle nostre aziende possano continuare a essere ambasciatori del Made in Italy nel mondo”.

