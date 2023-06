INTERROGAZIONE del Consigliere del Gruppo Lega Salvini Premier Alex Melloni su “SITUAZIONE REPARTO UROLOGIA OSPEDALE DI CENTO”

INTERROGAZIONE A RISPOSTA VERBALE

Il sottoscritto Consigliere del Gruppo Lega Salvini Premier

Alex Melloni

OGGETTO: “SITUAZIONE REPARTO UROLOGIA OSPEDALE DI CENTO”

Premesso che

Allo scrivente viene segnalato che da alcuni giorni il reparto di Urologia dell’Ospedale SS. Annunziata di Cento

(FE) non sarebbe operativo, a causa dell’assenza di medici specialisti assegnati presso la struttura.

Il totale di medici specialisti assegnati al reparto di Urologia, in comune tra l’Ospedale di Cento e l’Ospedale

del Delta, sarebbe di 4 unità, tutti e 4 al momento operativi presso l’Ospedale del Delta.

Sempre in base a quanto segnalato, ciò comporta che per provvedere ad operazioni di tipo urologico, anche

di routine (es. inserimento o rimozione di un catetere), per i pazienti ricoverati presso il nosocomio di Cento

si rende necessario il trasporto in autoambulanza presso altra struttura (Ospedale del Delta di Lagosanto).

Considerato che

L’Ospedale di Cento e l’Ospedale del Delta distano fra loro circa 75 km;

La normativa riconosce al sindaco la qualifica di Autorità sanitaria locale;

Interroga il Sindaco e l’Assessore competente per sapere:

Se quanto sopra esposto corrisponde al vero;

Quali soluzioni intende adottare, anche di concerto con l’azienda sanitaria, per risolvere la situazione sopra

descritta;

Cento, 16/06/2022

Il consigliere

Alex Melloni

