La Polizia Locale ha individuato e sanzionato i minori protagonisti dell’episodio di percosse avvenuto presso l’Autostazione a Cento

“La Polizia Locale ha individuato e provveduto a sanzionare, ai sensi dell’art 7bis del Regolamento di Polizia Urbana (Disciplina per il contenimento del fenomeno del bullismo) i minori protagonisti dell’episodio di percosse avvenuto presso l’Autostazione a Cento nello scorso mese di Gennaio. Il caso è stato preso in carico e gestito dalle Istituzioni come previsto dal Protocollo comunale contro il bullismo.

Il Protocollo prevede infatti l’attivazione del tavolo di lavoro da parte del Centro per le Famiglie a cui partecipano la Polizia Locale, i servizi sociali comunali, i servizi educativi, l’Ausl e l’associazione del terzo settore Strade Aps. La Polizia Locale ha quindi provveduto alle indagini per risalire agli autori della violazione ai sensi dell’art. 7bis e contestare l’illecito.

Ad esito del lavoro, sempre in base alla norma regolamentare citata, e come previsto dal Protocollo, i genitori dei minorenni sono stati indirizzati al Centro per le famiglie per un percorso volontario di aiuto per il recupero sociale dei minori e in conclusione è predisposto l’intervento di analisi da parte del terzo settore del contesto scolastico ed extrascolastico in cui si è venuto a creare l’episodio per eventuali interventi educativi.

L’efficacia del tavolo di lavoro si concreta nel ruolo di coordinamento dei vari servizi che ne fanno parte e non si esaurisce nell’azione repressiva ma acquisisce valore con il lavoro di prevenzione, nel quale la Polizia Locale agisce, come previsto dalla normativa regionale, come Polizia di Comunità che identifica nel ruolo della polizia locale quello di una polizia pro-attiva, prevalentemente orientata ad attività di carattere preventivo, di risoluzione dei problemi e di collaborazione con la propria comunità.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...