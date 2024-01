“INTERVISTA AL VICE PRESIDENTE DI CENTESE CALCIO.”

D: Ciao Vice presidente! Siamo naturalmente con Davide Guglielmino.Cosa puoi raccontarci dei tuoi primi mesi in Centese Calcio ?

R: una emozione unica, ho incontrato un gruppo dirigenziale unito e compatto, mosso da una irrefrenabile passione. non lo nego, ne sono stato contagiato sin da subito

D: provieni dal mondo del ciclismo, che differenze hai trovato ? – a dire il vero ben poche, quando si fanno le cose per bene. non conta in quale disciplina si e’ impegnati. sono nato nel 1997, quindi relativamente giovane per capire le esigenze dei ragazzi. Allo stesso tempo cerco di mettere in campo la mia esperienza professionale, che mi vede impegnato nell’ azienda di famiglia G&G Costruzioni da diverso tempo. Un esercizio mentale che mi stimola tantissimo: la Centese, con il suo blasone e la sua storia, rappresenta una fortissima responsabilità sociale.

D: come sta andando la prima squadra?

R: e me lo chiedi ? (sorride) abbiamo fatto un girone d andata davvero eccellente, ma la strada e’ ancora lunga, occorre fare quadrato e mantenere la massima concentrazione. Abbiamo un obiettivo, e lotteremo alla morte per raggiungerlo. Le inseguitrici sono a soli 4 punti, ci credono, sarà un girone di ritorno avvincente e tutto da vivere.

D: Il settore giovanile?

R: e’ il fiore all occhiello del movimento. vedere i ragazzi che si divertono, che vengono ad allenarsi col sorriso, che sono amici dentro e fuori dal campo, che vestono con orgoglio i nostri colori, beh questa e’ già una vittoria.

D: Come vedi la situazione dei campi?

R: in giugno partiranno i lavori per il rifacimento del parco del Reno in erba sintetica, e per questo non possiamo che ringraziare l’amministrazione pubblica. c’è tanto da fare ancora, anche il Bulgarelli meriterebbe una sistemata, e i campi nel complesso sono insufficienti, MA CI STIAMO LAVORANDO E siamo fiduciosi che si potranno dare risposte concrete alle centinaia di appassionati di calcio, non solo a quelli che giocano nella centese ovviamente.

D: sabato 27 gennaio si gioca l’anticipo di campionato. E’ un insidioso testacoda?

R: partita da affrontare con la massima attenzione, e consapevolezza dei nostri mezzi.Aspettiamo i nostri tifosi allo stadio, siamo orgogliosi del nostro pubblico, sempre caldo e numerosissimo, Da altra categoria!!

grazie Davide, in bocca al lupo

grazie a Te, forza Centese!!

