INTESA ANC E AUSL: rinnovato il Protocollo d’Intesa, i volontari ANC al Laboratorio Analisi di Cento e di Renazzo

Set 1, 2025
Rinnovato il Protocollo d’intesa tra L’ANC di Cento e la AUSL di Ferrara che ha visto in questo primo anno di collaborazione l’impiego di 434 soci della ANC sezione di Cento per un totale di 868 ore di servizio. Grazie al protocollo, i volontari messi a disposizione dall’Associazione Nazionale Carabinieri, svolgeranno attività di accoglienza e assistenza degli utenti presso i laboratori analisi di Renazzo e di Cento. “Un importante servizio che vede impiegati i nostri Soci in un servizio di utilità sempre al servizio delle persone – commenta il Presidente della Sezione centese dell’Associazione Nazionale Carabinieri Walter Chessa – che prosegue: il mio ringraziamento va a tutti i soci e socie che mettono a disposizione gratuitamente tempo e grande professionalità per questo importante servizio”.

