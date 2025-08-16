ISCRIZIONI AL SETTORE GIOVANILE E CAMPAGNA ABBONAMENTI: UN’ESTATE A PIENO RITMO PER LA CENTESE.  

La Centese sta vivendo settimane di grande fermento. Sono in corso le iscrizioni al Settore Giovanile, il più numeroso dell’intera provincia, e da lunedì le famiglie potranno rivolgersi direttamente all’ufficio del Parco del Reno. Un settore che rappresenta il cuore della società e che continua a crescere in numeri e qualità.

Prosegue anche la campagna abbonamenti della prima squadra, con l’obiettivo di toccare quota 250 tessere, un record per la categoria. Gli abbonamenti sono disponibili nei quattro punti vendita autorizzati: Edicola Melloni, Gianni Grossi Giocattoli, Tiffany Bar e Flemming. Il debutto in campionato è fissato per domenica 31 agosto al G&G Stadium contro lo Sparta Castel Bolognese.

Sul fronte delle strutture, a breve verrà inaugurato il nuovo campo in sintetico a 11 del Parco del Reno, insieme al rifacimento del campetto 5 contro 5. Anche lo stadio di Cento è oggetto di costanti interventi, in attesa del progetto di illuminazione a led che sostituirà le storiche torri faro.

Grande attenzione è rivolta inoltre alla rinnovata e ampliata sinergia con il Decima Calcio: un percorso che unisce sport, socialità e identità territoriale, recentemente rafforzato anche da un riassetto societario. Un legame che, nel segno della continuità, si consolida grazie al rapporto con l’amministrazione comunale di San Giovanni in Persiceto, alle associazioni locali e agli opinion leader della vivace cultura “Decimina”.

La Centese Calcio cresce e si rinnova: tra giovani, tifosi e comunità unite, il futuro è sempre più biancoazzurro.

