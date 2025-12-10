ISIT Bassi Burgatti, il Vicepresidente della Provincia Guaraldi: “Il dialogo con gli studenti è un valore, dare risposte è un dovere delle istituzioni”

Il Vicepresidente della Provincia Alessandro Guaraldi (Fdi) interviene per dare compiuta risposta alle segnalazioni ricevute dagli studenti dell’ISIT Bassi Burgatti, sottolineando innanzitutto il valore del confronto emerso in questi giorni.

Spiega Guaraldi: “Ringrazio i rappresentanti degli studenti per aver espresso le proprie opinioni in modo civile, democratico e senza alcuna forma di violenza. In un periodo storico in cui troppo spesso il dissenso degenera in eventi tutt’altro che pacifici, il loro comportamento rappresenta un esempio positivo di partecipazione responsabile. Entrando nel merito delle criticità sollevate, bisogna chiarire in primis che i servizi igienici dell’istituto erano stati regolarmente sistemati a carico del bilancio della Provincia ancor prima dell’inizio dell’anno scolastico. Le problematiche emerse negli ultimi mesi sono purtroppo riconducibili ad atti vandalici. Il rispetto della disciplina all’interno dell’istituto non è competenza della Provincia ma della dirigenza scolastica. La Provincia si è già resa disponibile ad un nuovo intervento già nei primi mesi del 2026. Ho sollecitato personalmente gli uffici al fine di garantire le ulteriori risorse necessarie. Serve però un patto con gli studenti, i bagni sono un bene comune e non è giusto che, per colpa di pochi, tutti gli studenti non possano usufruire di un servizio basilare. Inutile aggiungere che i fondi disponibili sono limitati e devono servire per risolvere molte criticità presenti anche negli altri istituti.”

Sul tema delle aule fredde, viene ricordato l’investimento di oltre 100 mila euro effettuato lo scorso anno per l’adeguamento dell’impianto di riscaldamento. “Non risultano criticità diffuse — precisa Guaraldi— ad eccezione di una segnalazione puntuale, relativa a poche aule, sulla quale i tecnici sono intervenuti tempestivamente e —almeno così sembra— risolutivamente. Siamo comunque a disposizione per ogni eventuale necessità “.

Continua il Vicepresidente: “Per quanto riguarda il servizio bar, i tecnici della Provincia hanno spiegato che, sulla base di una richiesta della dirigenza scolastica, è stata scelta una nuova modalità di erogazione del servizio, basata sulla distribuzione della merenda su prenotazione. Al momento è in corso la predisposizione della procedura di gara, resa più complessa dal rispetto delle nuove norme sui Criteri Ambientali Minimi (CAM), ma necessaria per garantire un servizio adeguato. Sono inoltre previsti ulteriori interventi sull’edificio, tra cui la sistemazione della rete perimetrale della scuola, per la quale è stato però richiesto dall’istituto un intervento di natura diversa rispetto a quanto inizialmente programmato, con inevitabile allungamento dei tempi di esecuzione”.

Il Vicepresidente Guaraldi, infine, così conclude: “Gli uffici tecnici e la parte politica hanno dato piena disponibilità a incontrare i rappresentanti degli studenti e ad effettuare un sopralluogo. La scuola rappresenta un passaggio fondamentale nel rapporto tra giovani e istituzioni, è proprio tra i banchi che i ragazzi hanno il primo vero contatto con la “cosa pubblica”. È dovere delle istituzioni non abbandonarli, ma accompagnarli in questo percorso, evitando che il primo impatto con il mondo pubblico risulti negativo o distante. Confido che anche la dirigenza scolastica voglia evitare controproducenti toni polemici e accettare il confronto democratico con gli studenti, che vanno ascoltati e accompagnati nella presa di coscienza della strada migliore per risolvere i problemi, non affrontati come una fastidiosa controparte. In chiusura, un ringraziamento al Presidente Garuti e alla Consigliera con delega alla Scuola Rita Canella per la grande attenzione e disponibilità dimostrata verso l’Isit e verso tutte le strutture scolastiche della nostra provincia”.

