ISIT BASSI-BURGATTI: Venerdì 5 annunciato uno sciopero da parte degli studenti

Uno studente che frequenta l’ISIT Bassi Burgatti di Cento avente l’incarico di rappresentante di classe degli studenti, si è rivolto alla nostra redazione attraverso un messaggio e-mail per annunciare uno sciopero da parte di studenti in merito ad alcune questioni che – a suo dire – non funzionerebbero a dovere nell’Istituto.

Per il rappresentante di classe…”In questi giorni è stato proposto uno “sciopero” per venerdì 5 dicembre da parte degli studenti con l’obiettivo di attirare attenzione sullo stato attuale della scuola” sempre stante a quanto ci è stato scritto le motivazioni dello sciopero sarebbero riconducibili a…” bar della scuola ancora chiuso a dicembre, alcuni bagni dell’istituto rotti o chiusi, freddo in alcune aule”.

La lettera prosegue citando alcune problematiche interne ma, come redazione, non potendo nell’immediato dare riscontro a tali fatti, riteniamo sia meglio seguire lo sviluppo dello sciopero per avere un quadro più completo di come evolveranno le cose.

La lettera, indirizzata alla nostra redazione, termina con una citazione attribuita ad un rappresentante d’istituto nel definire lo sciopero indetto: “La mobilitazione di venerdì nasce da esigenze reali degli studenti e da problematiche che sono state riportate più volte in maniera civile e trasparente”. L’appuntamento per la mobilitazione sarebbe per venerdì 5 alle 7.50 all’esterno della scuola.

Mi piace: Mi piace Caricamento...