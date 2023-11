“Janus” di Roberto Tira: la presentazione il 24 dicembre alla Casa Quartiere Giorgio Costa di Bologna

Sarà presentato il prossimo 24 novembre alle ore 18 alla Casa Quartiere Giorgio Costa di Bologna il romanzo giallo “Janus” di Roberto Tira (Edizioni Freccia D’Oro).La presentazione è organizzata dall’Avanguardia Art Club di Ferrara. Il libro ruota attorno alle vicende di Achille Dalmasso, agenti di polizia piemontese, che deve dipanare un’intricata matassa fatta da una serie di delitti apparentemente senza movente: lui aveva sempre rincorso i cattivi perchè gli era sempre stato chiaro quali fossero i cattivi ma stavolta la situazione era differente dato che molte persone, coinvolte nelle indagini, avevano dimostrato di avere due facce, come il Giano bifronte. L’autore: Roberto Tira, di origini piemontesi, ma trapiantato in Emilia da diversi anni è autore di una serie di antologie di poesie, con le pseudonimo di Bob Mc Tyra. Ha scritto anche un racconto per bambini, I Ron (Edizioni Freccia D’oro), portato in scena la teatrino di XII Morelli, alcuni anni fa, a cura dell’Associazione Mattia e i Suoi Amici. E’ stato anche protagonista del corto cinematografico “M, l’ultima indagine del professor Lohman” diretto da Marco Cevolani

